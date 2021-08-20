Фестиваль гуманного отношения к животным пройдет в Челябинске

Мероприятие состоится 22 августа в парке культуры и отдыха имени Гагарина.
В рамках фестиваля пройдут благотворительный концерт, детские шоу с участием аниматоров, конкурсы, и, конечно, акции по пристройству животных в добрые руки. Также посетители смогут получить консультацию ветеринаров, чипировать питомца или сделать ему модную стрижку.
Организатором мероприятия является приют для животных «Наш дом» при поддержке других приютов и волонтеров Челябинска. Впервые фестиваль прошел в 2017 году, с тех пор количество его участников растет год от года. Цель мероприятия — привлечь внимание жителей и гостей города к проблемам безнадзорных животных, а также пропаганда гуманного отношения ко всем животным.
Все подробности о фестивале можно узнать на его страничке в социальной сети.
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