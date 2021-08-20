Ватерполистки «Динамо-Уралочки» встретились с артистом Александром Михайловым

Руководство клуба уделяет внимание всестороннему развитию спортсменов.
Во время визита в Златоуст киноактер Александр Михайлов посетил Центр олимпийской подготовки «Уралочка». Вместе с футболистом Евгением Ловчевым он встретился с тренером Михаилом Накоряковым и звездами женского водного поло. Народный артист России высоко оценил достижения златоустовских спортсменок.
Среди тем, которые обсудили собравшиеся, было строительство новых спортивных объектов и приобщение жителей города к физической культуре.
Комментируя итоги встречи, главный тренер команды «Динамо-Уралочка» Михаил Накоряков отметил, что руководство клуба уделяет внимание всестороннему развитию ватерполисток. «Я благодарен спорту за то, что судьба дает шансы встречаться с такими настоящими людьми и замечательными артистами, как Александр Михайлов. Отличный человек, с которым интересно общаться и взрослому поколению, и молодежи», — добавил он.
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