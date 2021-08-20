Строительство жилья в Приморье набирает обороты

Аргументы Недели → Общество 13+

20 августа 2021, 03:18

фото из архива еженедельника "Аргументы неделi.Приморье"

В прошлом году по национальному проекту «Жильё и городская среда» в крае сдано 585 тысяч квадратных метров. В этом году объём жилищного строительства достигнет 800 тысяч квадратных метров. По динамике ввода жилья в России Приморье занимает 30 место, отмечают в краевом министерстве строительства.

«С начала года в Приморском крае сдано в эксплуатацию почти 370 тысяч квадратных метров. Динамика ввода жилья за год составляет пятьдесят пять и восемь десятых процентапри среднем в стране – тридцать и девять десятых процента. По этому показателю наш край занимает тридцатое место среди субъектов Российской Федерации», – подчёркивают специалисты ведомства.

Кстати, накануне, 18 августа, на Совете при полномочном представителе президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрии Трутневе представили программу «Дальневосточный квартал». Новые механизмы поддержки строительной отрасли позволят ускорить темпы жилищного строительства и тем самым снизить стоимость квадратного метра.

Напомним также, что в крае реализуется региональная государственная программа «Обеспечение доступным жильём населения Приморского края» на 2020 - 2027 годы.

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