Глава МИД Латвии поблагодарил Россию на русском языке

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19 августа 2021, 19:47 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич, globallookpress.com, © Alexander Welscher

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич напомнил в социальных сетях о годовщине Августовского путча в Москве, и поблагодарил «ту Россию» за независимость Латвии.

«Сегодня 30-я годовщина начала сопротивления Августовскому путчу в Москве. Мы благодарны той демократической России, которая боролась против преступного коммунистического режима и помогла Латвии вновь приобрести свободу и независимость», - отметил дипломат.

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