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19 августа 2021, 20:14 Источник: Baza

Подросток в Москве угрожал взорвать больницу, если ему будут делать уколы. И его слова не были беспочвенны - парень серьезно увлекался взрывотехникой, а потому буйного пациента отпустили домой от греха подальше, но сообщили куда следует.

Молодой человек, страдающий от тяжёлого психического заболевания, пришёл на приём к психиатру вместе с мамой. Врачу он с упоением рассказывал врачу, что изучает химию, ведёт дневник, собирает СВУ и даже проводит испытания бомб ночью на пустырях, используя баллистический гель, который имитирует кожу человека. А также сообщил, что горох, который он использовал в качестве начинки для бомб, гораздо гуже, чем маленькие острые камешки. Именно ими он начиняет взрывные устройства сейчас.

Доктор решил, что пациент излишне возбужден и назначил успокоительное, но юный взрывотехник был категорически против такого развития событий. Он заявил, что несколько бомб взял с собой, а если ему будут колоть уколы, то он их взорвёт. Врач не стал усугублять ситуацию, отпустил пациента домой, а сам позвонил в полицию.

Когда к парню домой приехали сотрудники ФСБ, то нашли целую мини-лабораторию по производству бомб – кучу больших петард, провода, фитили, ёмкости для взрывчатых веществ. Важно, что все эти пиротехнические изделия шли вместе с поражающими элементами: саморезами, болтами, гайками. После обыска молодого человека всё же отправили на лечение, и уколы ему непременно будут делать.

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