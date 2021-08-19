Акция протеста в Риге: что бросалось в глаза

Аргументы Недели → Общество 13+

19 августа 2021, 19:35 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: личный архив

Вчера, 18 августа, в Риге состоялась акция протеста против принудительной вакцинации. Об этом «Аргументы Недели» писали и вчера, и сегодня. Латвия до сих пор обсуждает эту акцию! Есть мнение!

Я просто не смогла пройти мимо поста экс-депутата ЕП Андрея Мамыкина по поводу акции протеста! Браво, Андрей!

«Что вчера бросилось в глаза на акции принудительной вакцинации?

Что в толпе было немало русских. Не скажу, что 50 на 50, но много. Говорили на двух языках в толпе, и атмосфера между людьми была очень дружеская. Никакого национализма, никаких намеков, что мол этот митинг – наш, а не ваш… Со мной рядом стояли латышские ребята, которые вначале кричали «Brivibu», а когда мы с супругой и еще несколько русских людей рядом начали кричать «Свободу!», они запросто поддержали «кричалки» на русском.

И еще было очень много молодых людей. Вплоть до возраста 18-19 лет, только-только окончившие школу.

Пришли совсем простые люди, многие из регионов (стояли и просчитывали, успеют ли на последний автобус, электричку), вовсе не профессиональные пикетчики. И совсем не было политиков (как сказали, что на митинг пришли только два депутата Сейма – сам Алдис Гобземс и Карина Спруде). В глаза бросилось, что уже в 20.10 через десять минут после начала заявленного митинга активисты-политики г-на Шлессерса (очень желает вернуться в политику-пр.АН) почему-то покинули дворцовую площадь, хотя митинг только начался.

И еще, вчера шутили в толпе, что «завтра порталы напишут, что на акции было пару сотен человек, из которых половина после митинга пошли на добровольную вакцинацию». Открываю латышские «Делфи»: в первой публикации так и написано, «несколько сот человек» (daži simti). Не знаю, сколько пришло к Памятнику Свободы в 21.30, но у президентского дворца в 20.00 было тысяч пять – точно».

Что же говорить о некоторых латышских СМИ… Думаю, что для латвийцев нет секрета, что есть такие СМИ, которые «добре спонсируются» государством. Это же рупор национальной Латвии…

А людей было, на мой взгляд, больше, чем 5000 тысяч…

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