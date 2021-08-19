Власти Калининграда дали совет певице Королёвой, взобравшейся на скульптуру начала XX века

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19 августа 2021, 19:41 Источник: РИА Новости

Наташа Королева, фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Руководство Калининграда высказалось о поступке певицы Наташи Королевой. Речь идет о том, что ранее она взобралась на постамент скульптуры “Борющиеся зубры” начала XX века.

В Instagram артистка разместила видео, на котором видно, как она забирается на указанный постамент в административном центре Калининградской области. При этом ей помогают молодые люди. Она подчеркнула, что это является традицией.

Произошедшее прокомментировал Дмитрий Лысков, занимающий пост главы пресс-службы правительства региона. “Как нам кажется, знакомиться с объектами культурного наследия все же лучше издалека, и не подвергать риску ни себя, ни скульптуру”, - сказал он.

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