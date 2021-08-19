Власти Калининграда дали совет певице Королёвой, взобравшейся на скульптуру начала XX века

Руководство Калининграда высказалось о поступке певицы Наташи Королевой. Речь идет о том, что ранее она взобралась на постамент скульптуры “Борющиеся зубры” начала XX века.
В Instagram артистка разместила видео, на котором видно, как она забирается на указанный постамент в административном центре Калининградской области. При этом ей помогают молодые люди. Она подчеркнула, что это является традицией.
Произошедшее прокомментировал Дмитрий Лысков, занимающий пост главы пресс-службы правительства региона. “Как нам кажется, знакомиться с объектами культурного наследия все же лучше издалека, и не подвергать риску ни себя, ни скульптуру”, - сказал он.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.