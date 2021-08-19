Заммэра Владимир Ефимов анонсировал торги на право застройки промзон

Аргументы Недели → Общество 13+

19 августа 2021, 19:16

Заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов в интервью РИА Новости рассказал, что до конца года в столице пройдут торги, где в качестве лотов выступит право на реорганизацию шести участков бывших промзон.

В рамках проекта «Индустриальные кварталы» запланирована комплексная реорганизация территорий шести фактически заброшенных сейчас промышленных зон. Их благоустройством будут заниматься инвесторы, которых город определит по итогам аукционов.

«Ожидаемый объём инвестиций составит более 363 млрд рублей, а бюджетный эффект после реализации шести проектов – более 37 млрд рублей в год. Реализация проектов позволит городу получить около 23 тысяч рабочих мест», – отметил Владимир Ефимов.

Первые торги состоятся уже в этом месяце. Победитель аукциона получит право на реконструкцию промзоны «Алтуфьевское шоссе». Здесь будет построено более 250 тысяч квадратных метров жилой недвижимости с сопутствующей социальной инфраструктурой и 470 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости.

Cтартовая цена лота на аукционе составит 37 млн рублей. Владимир Ефимов отметил, что для городского бюджета это несущественные средства. При этом он добавил, что основной доход столицы будет формироваться за счёт будущих платежей за изменение ВРИ, а также за счёт вовлечения в экономический оборот территорий, которые раньше не задействовались.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости