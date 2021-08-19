Тверской суд приговорил к пяти годам колонии чеченца, который устроил яростную драку с силовиками на митинге протеста
19 августа 2021, 19:23
Тверской суд приговорил к пяти годам колонии 21-летнего чеченца Саида Джумаева. Зимой на оппозиционном митинге он устроил яростную драку с силовиками. Обвинение требовало шесть лет по статье "насилие к представителям власти".
Когда по интернету разлетелось видео с парнем, который в одиночку едва не раскидал целый отряд ОМОНа, глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал Саиду сдаться. Он назвал его трусом и призвал перестать прятаться. Но Джумаев хотел пересечь границу и скрыться в Латвии, однако его арестовали 28 января в Псковской области.
Джумаев говорил, что на митинге оказался случайно, а драться начал чисто инстинктивно: его толкнули на силовиков, вот его и понесло. В ходе процесса парень извинился перед потерпевшими и выплатил им по 50 тысяч компенсации.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.