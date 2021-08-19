Тверской суд приговорил к пяти годам колонии чеченца, который устроил яростную драку с силовиками на митинге протеста

Аргументы Недели → Общество 13+

19 августа 2021, 19:23

Фото: cоцсети

Тверской суд приговорил к пяти годам колонии 21-летнего чеченца Саида Джумаева. Зимой на оппозиционном митинге он устроил яростную драку с силовиками. Обвинение требовало шесть лет по статье "насилие к представителям власти".

Когда по интернету разлетелось видео с парнем, который в одиночку едва не раскидал целый отряд ОМОНа, глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал Саиду сдаться. Он назвал его трусом и призвал перестать прятаться. Но Джумаев хотел пересечь границу и скрыться в Латвии, однако его арестовали 28 января в Псковской области.

Джумаев говорил, что на митинге оказался случайно, а драться начал чисто инстинктивно: его толкнули на силовиков, вот его и понесло. В ходе процесса парень извинился перед потерпевшими и выплатил им по 50 тысяч компенсации.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости