Рижская скульптура: что бы это значило

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19 августа 2021, 18:36 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: личный архив

Это история и фото (прилагается) не для слабонервных! Но о ней не могу не рассказать!



В самом центре Риги, около центрального базара-вокзала, был установлен арт-объект в честь открытия «Квадриеннале скульптуры Riga 2020». Тема – «чудеса демократии». Таких «объектов» в столице Латвии несколько, но есть одна – Homo democraticus, которая заслуживает «опуса»!



Лично я с ней познакомилась в прошлом году… Знакомство было интересное: проезжая мимо данного изваяния я получила «незабываемые эмоции»! Мне и в голову не пришло, что в центре столицы Латвии может стоять что-то подобное: безобразное подобие человека, простите, на «четвереньках», у которого много рук-ног, не могу сказать точно… Сперва я подумала, что зрение у меня отказало (тьфу)… Я протерла очки, но ОНО «стояло» перед глазами! Когда я поняла, что это не мираж, то рот мой стал открываться непроизвольно, очки сползли на нос, а нога (почему-то) стала дергаться… Хорошо, что за рулем машины был мой сын, которого уже сложно удивить…



Как выяснилось, эта скульптура литовского автора Донатаса Моцкуса, и она реально «украшает» Ригу! Латвийцы ее прозвали «многоручка», «рук@опа»…



Но, видимо, такой «красоте» не суждено долго украшать Ригу: вчера у арт-объекта пропала рука! Отвалилась или кто-то специально сломал – сложно сказать! Но она пропала!



Кстати, автор данной скульптуры считает, что представители народа, получив власть, превращаются в монстра…



А что думают латвийцы?



«Памятник Петру верните! Что у людей в голове???»



«Уберите это уродство!»



«Это символ качества жизни в Латвии»



«У меня такое впечатление, что следующая пара рук в ж@ у впереди стоящего… На первый взгляд!»



«Больной кусок бетона! Нашему городу не хватает света, радости, тепла! А это изваяние навевает тоску, печаль…»

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