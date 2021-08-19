Представитель МИД Захарова заявила о регулярном оказании Россией гуманитарной помощи Афганистану

Афганистан регулярно получает от Российской Федерации гуманитарную помощь. Соответствующее заявление сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.
Она отметила, что в минувшем году объем предоставленной этой стране помощи достиг 3 млн долларов. По словам Захаровой, Россия поставляла на афганскую территорию медицинское оборудование в условиях пандемии COVID-19. Речь идет об антисептиках, масках, наборах тест-систем, комбинезонах и реагентах.
Кроме того, она подчеркнула, что в первом летнем месяце нынешнего года в афганскую столицу РФ поставила 39 тонн медицинских наборов широкого спектра для оказания экстренной медпомощи. Она добавила, что все будет зависеть от воссоздания заново институтов государственного управления в Афганистане.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.