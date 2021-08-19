Представитель МИД Захарова заявила о регулярном оказании Россией гуманитарной помощи Афганистану

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19 августа 2021, 18:45 Источник: Тульская служба новостей

Мария Захарова, фото: MFA Russia/Global Look Press

Афганистан регулярно получает от Российской Федерации гуманитарную помощь. Соответствующее заявление сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

Она отметила, что в минувшем году объем предоставленной этой стране помощи достиг 3 млн долларов. По словам Захаровой, Россия поставляла на афганскую территорию медицинское оборудование в условиях пандемии COVID-19. Речь идет об антисептиках, масках, наборах тест-систем, комбинезонах и реагентах.

Кроме того, она подчеркнула, что в первом летнем месяце нынешнего года в афганскую столицу РФ поставила 39 тонн медицинских наборов широкого спектра для оказания экстренной медпомощи. Она добавила, что все будет зависеть от воссоздания заново институтов государственного управления в Афганистане.

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