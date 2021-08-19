Сергунина: Более 120 культурных площадок Москвы приглашают на «Ночь кино»

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19 августа 2021, 17:57

Фото из открытых источников

Вице-мэр столицы Наталья Сергунина сообщила, что ежегодная культурная акция «Ночь кино» состоится 28 августа и пройдет более чем на 120 площадках Москвы.



«Помимо кинотеатров, показы пройдут в городских культурных центрах, музеях, библиотеках и парках. В программе - участники крупнейших кинофестивалей, советская классика, популярные современные фильмы, сериалы и подборки короткометражных лент», - рассказала заместитель мэра Москвы.



По ее словам, зрители смогут бесплатно посмотреть зарубежное и отечественное кино на больших экранах. Специальными событиями акции станут показы с пленки 35 мм в нестандартных для киносеансов местах: в арке входа Парка Горького, на Даниловском рынке, смотровой площадке Северного речного вокзала. А в выставочном павильоне Московских центральных диаметров представят документальный фильм о первом кинопоказе братьев Люмьер из архива Музея кино.



Акцию откроет киноконцерт «Сила кино» в отреставрированном кинотеатре «Художественный». В кинотеатре «Космос» в честь 85-летия комедии Григория Александрова «Цирк» пройдет показ этой картины с пленки 35 мм.



В кинотеатрах «Космос», «Салют», «Юность», «Звезда», «Факел», «Иллюзион», а также в Центре документального кино, Третьяковской галерее (в кинозалах Инженерного корпуса и на Крымском Валу) представят эксклюзивную программу «Открытые границы». В нее вошли фильмы, участвовавшие в конкурсных программах Берлинского, Каннского, Роттердамского и других крупных кинофестивалей последних лет.



«Ночь кино» состоится в Москве в шестой раз. Все кинопоказы организуют с соблюдением действующих санитарных мер. Зрителям потребуется надевать маски в помещениях и держать социальную дистанцию на всех площадках акции.





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