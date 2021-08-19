Акции протеста в Латвии: премьер-министр Кариньш проигнорировал волю народа

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19 августа 2021, 18:06 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото Татьяны Тимуки с акции протеста

Вчера, 18 августа, в Риге состоялся пикет против обязательной вакцинации. Тысячи людей вышли на митинг, чтобы отстоять свое право выбора! Вышли, чтобы сказать правительству премьера Кришьяниса Кариньша: «Мы – люди! И с нами следует считаться!» И «попросили» главу парламента уйти в отставку. Глупо было бы думать, что глава парламента это услышал! Премьер Кришьянис Кариньш проигнорировал волю и желание народа. Впрочем, этого и следовало ожидать!



На моей памяти, это первый случай, когда латвийцы в едином порыве требуют, чтобы премьер-министр оставил свой пост. Латвийцы – народ очень терпеливый, но, как видим, «мочи» нет уже терпеть! Желание народа Латвии, чтобы быть свободными и делать личный выбор – пресекается! Исподволь! Правительство американского премьера Латвии Кариньша говорит одно, а на деле все иначе…





Итак, последствия акции протеста!



Уже с утра пораньше 19 августа Государственная полиция начала уголовные процессы по итогам вчерашнего пикета против обязательной вакцинации: за нападение на стражей порядка и за разбитое стекло в полицейской машине. Об этом «утречком» официально рассказал латвийским СМИ заместитель начальника Государственной полиции Андрис Зеллис. Кстати, очень «забавно» было слышать, как на латвийском ТВ, как начальник Госполиции Армандс Рукс рассказывал, что на митинге присутствовало 4000 участников, а его зам отметил, что было 3500… Математики! Тут у меня возникает вопросы: не договорились заранее о «цифрах»? Не состоятельны? Специально «занижают» количество участников для общественности?



Балтийское бюро «Аргументы Недели» побывало на митинге и могу сказать, что на мой взгляд, на протесте было гораздо, гораздо больше народа! Кстати, а как людей считала наша доблестная полиция? Как отару овец, простите? Или есть свои секреты?



Но вернемся к премьер-министру г-ну Кариньшу!



Напомним, люди сканировали: «Премьер Кариньш – в отставку! Свобода! Латвия!»



Глава парламента соизволил отреагировать сегодня, 19 августа, на происходящее вчера… г-н Кариньш написал свое мнение в социальных сетях… В первую очередь, премьер поблагодарил сотрудников Госполиции за то, что они обеспечили порядок! Ай, «молодца»! А далее, призвал жителей Латвии к спокойствию и единству, заметив, что пандемия затронула весь мир, в том числе и Латвию, и он, конечно, понимает эмоции и реакцию людей!



Простите, это «издевка» над людьми?



О каком единстве идет речь? И единство в чем?



А давайте-ка вспомним, как в разгар пандемии, комендантского часа, когда все были закрыты официальные организации, отделы в магазинах, людям выставляли штрафы коллекторские фирмы, судебные исполнители счета за непонятные долги с начала 2000-х, а потом рапортовали, что судебные исполнители, «выбили» у народа в пандемию более 20 миллионов… «Прекрасное» выбрали время, чтобы пополнить бюджет Латвии! У людей же руки «связаны» были! А давайте вспомним тот вопиющий случай, когда судебный исполнитель просто отобрал квартиру у пожилой женщины, обходя все законы! И она умерла! Г-н Кариньш прокомментировал это? Вся Латвия говорила! А вспомните безработного отца троих детей, который выложил фото премьера без маски и ему «закрыли рот» штрафом в 500 евро? Где комментарии премьера? А покупку недвижимости с шестью нулями в центре Риги, в пандемию, женой премьера! Помните? Просто насмешка над людьми! Я не говорю о повышении цен, принудительной вакцинации, налогах, картелях, которые «свиснули» 18 миллионов, а жителям придется отдавать… Это помнить надо! А то, с невинным видом, мол, «это эмоции, виновата пандемия». Да нет! Иными словами, «делайте, что хотите, а я свою линию гну»… Приблизительно так!





Ясное дело, что шум г-ну Кариньшу не особо нужен… Есть момент опасения и позора… Я не думаю, что психотип г-на Кариньша – смелый, открытый, честный… Нет! Я думаю, что сделать и спрятаться «за спиной»: мол, это же не я, а они…



В одной беседе с полковником КГБ ЛССР в отставке я спросила, а почему же так г-н Кариньш ведет себя с людьми? Почему их мнение – пустое для него? Чего он добивается, провоцируя людей?

«Он просто такой человек… Если бы он был менеджер, например, среднего звена, то все бы было иначе: образованный, знание нескольких языков, интеллигентный… Но он получил власть! И да, он такой… Кариньш живет и воплощает законы страны, где вырос… Да, он не очень хорошо знаком с Латвией… Что касается демократии, цензуры, то она есть во всем мире. Мы понимаем так, а они (и Кариньш) иначе – пресекать многое…»



А мне понравилось откровенное высказывание умницы врача Петериса Апиниса:



«Это признак авторитарного режима, если тех, кто думает иначе, преследуют, обыскивают, на время прижимают. Ужасное «промывание мозгов», которое проводится за деньги налогоплательщиков как в государственных, так и в частных СМИ, свидетельствует, что будет предпринята попытка обратить всю общественную ненависть против говорящих о свободе и пишущих о свободе. Не исключаю, что представители партии «ЗА!» (ее член – глава МВД Латвии, представитель нетрадиционной сексуальной ориентации Мария Голубева - прим. авт.) попытаются закрыть некоторые порталы в Латвии, а затем отправят ее (мадам или сэр, сорри Голубеву - прим. авт.) вязать колючую проволоку на границе Белоруссии, вторгнутся в ваш дом в Юрмале и заберут подшивку «Атмоды» (газета времен перестройки), чтобы истребить желание призвать вас к очередной «Атмоде».





Вернемся к началу статьи… Г-н Кришьянис Кариньш призвал людей к спокойствию и единству в социальных сетях… А, что же латвийцы думают в «социальных сетях» по поводу мнения премьера Латвии?



«Карлсон нашелся! Спокойствие, только спокойствие! В отставку иди!»



«А для Латвии 4000 - 5000 протестующий, конечно, много! Это здорово! Но там реально было больше 10000 человек… Видео посмотрите… Мое мнение!»



«А давайте «отправим» Кариньша на… борьбу с ковидом???»



«Хватит! О каком единстве говорит этот господин? Бери чемодан и езжай по месту прописки! Я думаю, что скоро он вылетит в США с чемоданом, как президент Афганистана!»



«Кариньш сказал: «uzveiksim so sergu» (простите, без гарумзиме-пр.ав) – «победим эту чуму»… Это он о ком? О себе и Левитсе?»



«Я призываю этих двух гастарбайтеров как можно быстрее свалить обратно в Америку! И захватить с собой пианиста-министра Павлютса (министр здравоохранения-прю ав) Вам тут не рады!»



«Народ и так един! А успокоится тогда, когда ты уедешь к себе домой!»



Сегодня рано утром я получила много сообщений от незнакомых латвийцев и от своих приятелей… Суть сводилась к одному: надо объединяться всем людям доброй воли! Только все вместе мы сможем остановить этот «вакционный» ужас!



Дорогие мои, латвийцы! Я очень горжусь вами! Спасибо! Я рада, что вчера была рядом с ВАМИ! Это эмоции мои, но они искренние!

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