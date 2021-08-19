7 лет тюрьмы бизнесмену - за расчистку дороги для сельчан

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19 августа 2021, 16:52

В отношении руководителя агропредприятия мордовского районного центра Кадошкино Игоря Рогожина возбуждено уголовное дело. По просьбе сельчан он расчистил дорогу в лесу, незаконно вырубив при этом несколько насаждений.



Сельчане выступили в защиту предпринимателя, однако следствие считает, что он совершил опасное преступление с приничинением государству значительного ущерба. Селяне доказывают, дорога всегда проходила через лес. После развала колхозов она заросла самосевом. По ней можно было быстро доезжать до районного центра. Народную инициативу подхватил Игорь Рогожин. Он уточнил, что по очищенной дороге в село смогут быстрее добираться при необходимости не только жители, но и скорая помощь, почта. Люди обращались в районную администрацию, однако их там не услышали.



Когда расчистка дороги фермером подходила к концу, «нарисовались» полицейские. Они настаивают, что на данном участке нет дороги, а только межквартальная просека.

Правоохранители насчитали 33 незаконно поваленных дерева. Общая стоимость ущерба была оценена в 269 тысяч рублей. Теперь Рогожину грозит срок до семи лет.



В региональном МВД указали, что работы по расчистке дороги можно было проводить только после согласования с руководством районной администрации. Скандал выплеснулся за пределы Мордовии, в результате чего фермер получил поддержку всей страны.





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