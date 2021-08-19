Представитель МИД Захарова заявила о проработке вопроса об организации чартерных рейсов для вывоза россиян из Афганистана

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19 августа 2021, 16:55 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Представители “Талибана” (запрещенная в России террористическая организация) гарантировали, что не станут препятствовать тому, что россияне будут покидать Афганистан. Такое заявление сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

В ходе брифинга она подчеркнула, что сейчас в обычном режиме прорабатывается вопрос об организации чартерных рейсов. По словам Захаровой, в России это делали в том числе в условиях пандемии COVID-19, когда воспользовались услугами местной авиакомпании.

Представитель российского МИД отметила, что в настоящее время такая возможность отсутствует, так что должны организовать специальные рейсы, которыми смогут воспользоваться и граждане РФ, желающие уехать из Афганистана.

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