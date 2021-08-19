Глава штаба добровольцев Якутии: Нас бросили в огне, мне стыдно за государство

Аргументы Недели → Общество 13+

19 августа 2021, 15:39

Фото: cоцсети

В республике Якутия горит 8 миллионов гектаров леса, и речь уже не идет о спасении «народного достояния». Единственная сейчас задача – спасти деревни и людей.

Как рассказал председатель добровольческого штаба Якутии по тушению лесных пожаров Алексеев Афанасий, 40 населённых пунктов под угрозой полного исчезновения. Они могут сгореть дотла, потому что огонь подошел уже очень близко - от 1 до 10 км до домов.Добровольцы выходят и валят лес, расчищают и вспахивают землю, создавая полосу отчуждения, чтобы огонь не добрался до поселков.

«Любой пожар нужно тушить на начальной стадии, а она была в мае, а сейчас мы вообще реально ничего не можем сделать. Ждем только дождя! Техники для тушения практически нет. Самолёты, что остались в стране, не могут вылететь на тушение из-за высокой задымленности. Военные БТР, которые пригнали, сломались в первый же день – стоят в лесу, ждут запчастей. Все развалилось!» - сообщил Алексеев.

Люди брошены один на один с бедой, а власти – и федеральная и местная- бездействуют. Жители своими силами создали добровольческий штаб Якутии: они участвуют в тушении пожаров, дежурят с лопатами возле деревень, собирают деньги и гуманитарную помощь погорельцам. А бизнес?

Вот только несколько фактов, озвученных замминистра промышленности и геологии Якутии Андреем Сычевским:

Всего за время выполнения задачи по тушению пожаров на территории Якутии «АЛРОСА» направила вертолет Ми-8, 2 бульдозера и вездеход ГАЗ.

«Якутскгеофизика» выделила бульдозер, а компания «РНГ» направила 2 вездехода.

Флагман угольной промышленности республики компания «Якутуголь» расщедрилась и для перевозки тракторной техники на место пожара выделила паром.

«ЯТЭК» выделил вездеход и 3 бульдозера.

«Сахатранснефтегаз» привлек 27 единиц техники и более 80 работников на борьбу с лесными пожарами. Согласитесь, это капля в море.

«Якутине спасаются и спасают как могут. Мне стыдно просить деньги у простых людей, у пенсионеров, но речь идет о жизни людей. И если я сегодня не соберу очередного добровольца, не выдам ему средства защиты и тушения огня, не накормлю его, то завтра погибнут люди. А помощи нет! Мне стыдно за государство!», - с горечью заключил руководитель штаба добровольцев Якутии Алексеев Афанасий.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Заходи ∞♥ (@pandaa.66)

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