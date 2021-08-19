В России вводятся стандарты сбора слепков лиц и голосов в коммерческих системах

Аргументы Недели → Общество 13+

19 августа 2021, 14:44 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Минцифры опубликовало проект постановления, который регулирует сбор биометрии россиян. Документ касается вводимых стандартов сбора слепков лиц и голосов в коммерческих биометрических системах (КБС).



Единая биометрическая система (ЕБС) запущена в России в 2018 году, и собирать данные должны были банки. Но к началу 2020 года выяснилось, что система не справляется: к тому времени удалось собрать всего 160 тыс. слепков. Минцифры приняло решение о перезапуске проекта. Появилось большое число коммерческих биометрических систем, в которых аккумулированы заметные объемы данных граждан, увеличился и риск их утечек.



По новым правилам, собирающие биометрию компании, например, фитнес-центры и сотовые операторы, должны обеспечить тот же уровень безопасности и формат данных, который установлен для единой биометрической системы (ЕБС). Тем, кто заносит сведения в КБС, придется согласовывать с Минцифры софт, модель и тип оборудования для сбора и хранения данных. Последнее должно быть сертифицировано ФСТЭК, а профильный сотрудник обязан подтверждать свои полномочия усиленной квалифицированной электронной подписью.



«Изображение должно содержать полное изображение головы человека в анфас, включая левое и правое ухо (при их наличии), <…> выражение лица должно быть нейтральным», а при записи голоса «эмоционально-психологическое состояние субъекта должно быть нормальным, не возбужденным». Данные можно использовать не более пяти лет, говорится в проекте постановления Минцифры.



Необходимость введения для коммерческих систем сопоставимых с банками требований объясняется тем, что по принятому в конце 2020 года регулированию власти могут обязать их сдавать собранные данные в ЕБС, чтобы наполнить ее базу, в случае согласия гражданина. Под новое регулирование попадает любая компания, собирающая биометрические данные для идентификации. В то же время многие эксперты считают, что в случае принятия постановления, бизнес может просто отказаться от использования биометрии.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости