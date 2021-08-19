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19 августа 2021, 14:50 Источник: СКР

фото с сайта СКР

В Смоленской области вторые сутки ищут пропавшую около дома двухлетнюю девочку. По факту пропажи малышки возбуждено уголовное дело. По данным СКР, 17 августа в 16 часов 55 минут в Вяземский МСО СУ СК России по Смоленской области поступило сообщение о безвестном исчезновении девочки.

По предварительной версии, в тот день девочка ушла из дома, расположенного на территории Шелукова урочища Темкинского района Смоленской области. Домой она не вернулась. До настоящего времени ее местонахождение не установлено. В непосредственной близости от места пропажи ребенка располагается лес, имеются водные объекты.

Девочку ищут полиция, спасатели, местные жители, военные, волонтеры из Москвы, Калуги, Брянска. Прочесывается каждый метр ближайших лесов. Поиски не останавливаются ни на минуту. Поиск ведется с дронов и вертолета.

Создан оперативный штаб, им руководит Глава регионального СК России Анатолий Уханов.

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