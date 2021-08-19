Иерей Илья Боярский рассказал, что нельзя делать с освящёнными на Яблочный спас яблоками

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19 августа 2021, 13:59 Источник: РИА Новости

Православные верующие, отмечающие в четверг Преображение Господне, или Яблочный спас, должны относиться к освященным яблокам с благоговением. 19 августа - один из 12 главных церковных праздников. Яблочный спас – народное название, связано с традицией "освящать" в храмах фрукты нового урожая.

Настоятель храма Двенадцати апостолов в Ховрино (Москва) иерей Илья Боярский рассказал, что освященные плоды - – символ того, что верующие стараются служить Богу делами, посвящать ему всякое доброе дело, плоды своей жизни. "Это касается всего: работы, учебы, урожая. Мы верим, что Господь заботится не только о нашей душе, но и о теле, и, если у нас есть, чем накормить себя и близких – это благодаря Господу, и мы его за это благодарим", - сказал священник в беседе с РИА Новости.

По словам отца Ильи, важно, с каким чувством и сознанием человек вкушает эти яблоки, которые после благословения "святыми не становятся, но все же "освященными". К ним не относятся как к обычной еде, стараются в мусор не выбрасывать, под ноги не бросать. "Яблоко становится некоей иконой – образом – праздника, вкушая его, мы вспоминаем о сути праздника Преображения Господня", - пояснил священник.

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