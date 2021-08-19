Бочкарев: На станции «Сокольники» БКЛ метро начался монтаж декоративных панелей

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19 августа 2021, 13:01

Фото: Бочкарев А.Ю., соцсети

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что на станции «Сокольники» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро начался монтаж декоративных элементов на путевых стенах.



«Строительство первой очереди метрополитена - это важная веха в развитии общественного транспорта Москвы, и декоративно-художественное оформление станции «Сокольники» как раз посвящено строительству первых станций столичной подземки. На путевых стенах, балконах и потолках разместят алюминиевые панели с изображением исторических фотографий и плакатов 1940-1950 годов»,- рассказал Бочкарев.



Он уточнил, что всего на путевых стенах насчитывается 327 панелей, общая площадь сложенной картинки составит 490 кв. м. Для сравнения на станции «Электрозаводская» БКЛ, открытой в конце декабря прошлого года, смонтировано 570 панелей, на которых представлена работа народного художника Александра Рукавишникова «Битва героев».



«На сегодняшний день общая готовность архитектурной отделки станции составляет 50%»,- добавил Андрей Бочкарев.



Гендиректор АО «Мосметрострой» (компания выступает подрядчиком по строительству станции) Сергей Жуков отметил, что станция «Сокольники» Большого кольца метро станет первой, посвященной метростроителям. Монтаж всех художественных элементов на платформе планируется завершить осенью. Кроме того, на станции параллельно идут работы в пассажирской зоне на уровне лестниц и балконов, а также в части установленных эскалаторов первого и второго вестибюлей. Полностью выполнены укладка гранитных плит полов платформы и облицованы мрамором колонны.



В пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства напомнили, что новая станция БКЛ сооружается на Сокольнической площади. Выходы из северного вестибюля ведут в переход под ул. Сокольнический Вал, к парку «Сокольники» и трамвайному кольцу. Через южный вестибюль можно будет пересесть на одноименную действующую станцию Сокольнической линии метро.





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