Голосующие онлайн смогут потратить баллы «Миллиона призов» в сетевых аптеках

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19 августа 2021, 12:57

Фото: pixabay.com

Шесть сетей аптек присоединились к программе «Миллион призов». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.



«К акции «#ВыбираемВместе» программы «Миллион призов» присоединилось шесть сетей аптек. Выигравшие призовые баллы участники акции смогут использовать их при покупке лекарств, косметических средств, а также различных медицинских изделий»,- говорится в сообщении.



Уточняется, что победители акции смогут получить 10 тыс., 25 тыс., 50 тыс. и 100 тыс. баллов (один балл равен одному рублю), которые можно будет обменять на покупки у партнеров программы: магазинов продуктов, одежды и обуви, косметики, цветов и ювелирных изделий, детских и спортивных товаров, кафе и ресторанов или пожертвовать на благотворительность. Кроме призовых баллов будут разыграны автомобили и однокомнатные квартиры в Москве. Всего в рамках акции разыграют более 250 тыс. призов.



Чтобы присоединиться к акции «#ВыбираемВместе» программы «Миллион призов», необходимо зарегистрироваться и принять участие в онлайн-голосовании, которое пройдет с 17 по 19 сентября. Сделать это могут жители столицы, которым на момент голосования исполнится 18 лет и у которых есть полная учетная запись на mos.ru. Подать заявление на участие можно до 23:59 13 сентября, а узнать подробности об онлайн-голосовании можно в спецпроекте mos.ru.





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