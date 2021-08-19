Главный похоронщик страны хочет похоронить Ленина и «коммунистов»

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19 августа 2021, 12:36

Одним из давних и не решенных вопросов, который замалчивается как с политической и христианской, так и с общечеловеческой точки зрения – вопрос захоронения Ленина. Единственные, кто из года в год поднимают этот вопрос – это коммунисты. В своих пропагандистских целях.

Но именно на новый созыв Госдумы, который будет избран в этом сентябре, придется значимая дата – столетие со дня смерти Ленина и помещения его тела в Мавзолей. 24 января 1924 года тело человека, ставшего символом радикальных изменений в стране, положили в Мавзолей. Сделав тело Ленина противовесом почитаемых верующими мощам канонизированных святых. 24 января 2024 года этому факту русской истории исполнится сто лет. Необходимо принять политическое решение, которое, кстати, сможет сплотить российское общество. У Госдумы нового созыва и у каждого депутата лично появится шанс реально остаться в истории. Поступить по-человечески и по-христиански.

Нельзя отрицать, что профессиональный похоронщик – Олег Шелягов – тот человек, который однозначно является экспертом в вопросе захоронений. Владелец Ritual.RU по большому счету взял на себя ответственность выступить как человек, примиряющий обе радикальные позиции. Он выступает с предложением похоронить тело Ленина (со всеми почестями, положенными государственному деятелю) на Федеральном мемориальном кладбище в Москве.

То, что Шелягов выдвигается по федеральному списку от «Партии пенсионеров» в этот созыв ГД, означает и то, что он готов взять личную ответственность за захоронение тела вождя пролетариата.

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