На Тургояке и Инышке запретили жарить шашлык и ходить в лес
19 августа 2021, 11:32 Анна Семенова
На территории Миасского городского округа ввели особый противопожарный режим.
Аномально жаркая погода вновь вернулась в Челябинскую область. Выходные не станут исключением, ожидается пекло, до +35, без осадков. Ильменский заповедник в зоне риска, ландшафтные пожары в этом году там уже случались. В связи с этим министерством экологии было принято решение ввести в окрестностях Миасса особый противопожарный режим.
С завтрашнего дня, 20 августа, ограничения действуют на территории окрестных лесов и озер Инышко и Тургояк. Туристам нельзя планировать здесь отдых (в том числе с палатками) и тем более жарить шашлыки (исключение – базы отдыха).
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