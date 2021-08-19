В Москве судебные приставы выселяют на улицу 15 семей, которые получили квартиры от предприятий ВЭИ

Аргументы Недели → Общество 13+

19 августа 2021, 11:31

В Москве судебные приставы выселяют на улицу 15 семей, которые получили квартиры от предприятий Всероссийского электротехнического института.

Новые владельцы зданий бывшего ВЭИ - филиал НИИ технической физики им. Забабахина - посчитали, что люди в доме на Красноказарменной улице им не нужны, а вот здание - очень даже. Они отказались помочь работникам приватизировать жильё, а просто решили забрать его.

«Тут два корпуса, порядка 15 семей, у которых были ордера на жильё. Мама и бабушка проработали на предприятии долгие годы, а когда хозяин сменился, по поводу приватизации нам сказали, что «мы новое предприятие», и отфутболивают. Сегодня пришли приставы, нас с сестрой и мамой-пенсионером просто выселяют в никуда, на улицу. Они иногда и без приставов приходят, ломятся, разбивают стекла. По всей видимости, хотят вселить своих»,- рассказала одна из жительниц дома.

Жильцы держат оборону, но и сотрудники нового НИИ не лыком шиты. Во время очередного гангстерского проникновения «бетмен» в сером костюме забрался по приставной лестнице прямо на второй этаж.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от _Голос_ Правды_ (@_golos_pravdu_kchr_)

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости