Собянин рассказал о создании качественной городской среды в районах СЗАО

Аргументы Недели → Общество 13+

19 августа 2021, 11:22 Источник: sobyanin.ru

Фото из открытых источников

Мэр Москвы Сергей Собянин представил основные проекты благоустройства северо-запада столицы.



«Продолжаю рассказ о проектах создания качественного общественного пространства в жилых районах. Сегодня речь пойдет о Северо-Западном округе. В Митино приводим в порядок бульварные зоны, связывающие микрорайоны 4, 5, 6 и 7. Вдоль обновленных, вымощенных плиткой прогулочных маршрутов делаем газоны и цветники, высаживаем деревья и кустарники. В летний зной от палящего солнца помогут укрыться перголы. А 500 новых светильников сделают дорогу домой комфортнее и безопаснее в вечернее время»,- написал Собянин на своем персональном сайте.



По его словам, в районе будет проложена экотропа.



«Существующий веломаршрут продлим до ландшафтного парка «Митино», организуем места для активного отдыха - среди них 28 обновленных детских и спортивных площадок, площадка для панна-футбола и настольных игр. Реконструкция прогулочных дорожек и тротуаров в 4 и 5 микрорайонах уже практически завершена»,- подчеркнул мэр столицы.



Он добавил, что в 2019 году в Митино были открыты станции МЦД-2 «Волоколамская» и «Пенягино», однако их пешеходная доступность оставляла желать лучшего.



«Нынешним летом сделали новые дорожки в парке между ул. Генерала Белобородова и станцией «Пенягино». Заодно обновили газоны, установили новые лавочки и освещение»,- сообщил Собянин.



Отмечается, что в Строгино ведется благоустройство двух скверов - от ул. Маршала Катукова, д. 6, корп. 2 до Строгинского бульвара, д. 5 и от Строгинского бульвара, д. 4 до ул. Таллинская, д. 7.



«Это не только места отдыха, но и пешие пути к станции метро и новому культурно-досуговому центру «Строгино», открывшему свои двери в этом году. Общая площадь работ составляет 4 га. Обновляем тротуары, газоны, малые архитектурные формы, создаем новый облик межквартального пространства. Малыши и ребята постарше смогут выплеснуть свою энергию на пяти современных детских площадках и спортивных комплексах. Сделаем специальные зоны для желающих позаниматься на уличных тренажерах, поиграть в настольный теннис и панна-футбол. Поклонников прогулок на велосипедах и самокатах наверняка порадуют отдельные дорожки, прокладываемые в сквере между Строгинским бульваром и ул. Таллинская. Свои уголки появятся и у любителей тихого отдыха»,- рассказал мэр Москвы.



Сергей Собянин отметил, что в районе Северное Тушино была приведена в порядок пешеходная зона бульвара на ул. Туристская, которая связывает жителей микрорайонов 3 и 5 со станцией метро «Сходненская».



«Здесь обновлены пешеходные дорожки, обустроены детская музыкальная площадка и несколько площадок для тихого отдыха. Высажено более 800 деревьев и свыше тысячи кустарников различных пород. Среди тех, кто будет пользоваться благоустроенной пешеходной зоной, - жители новых домов, построенных рядом по программе реновации. Заселение новостроек началось в этом году»,- сообщил мэр столицы.



Он добавил, что в районе Покровское-Стрешнево был взят в работу сквер возле театра танца «Гжель».



«Это небольшое зеленое пространство было создано больше полувека назад и является одним из любимых мест отдыха нескольких поколений жителей. Нынешнее благоустройство позволит придать скверу второе дыхание. Планируется высадить деревья и кустарники, устроить цветники и живую изгородь, отремонтировать дорожки и газоны. Детворе придется по душе новая детская площадка с современным игровым комплексом. Неподалеку создаем спортивную зону с воркаутом. Центром сквера является площадь перед входом в театр. Здесь уже установлены городские качели, пользующиеся популярностью у москвичей. Это пространство можно использовать как для прогулок, так и для катания на роликах и скейтборде»,- подчеркнул Собянин.



Также в Хорошево-Мневниках проходит благоустройство сквера по ул. Берзарина и пешеходная зона между дворовыми территориями (ул. Берзарина, д. 1-9).



«Для многих местных жителей сквер служит транзитной зоной на пути к станции МЦК «Зорге» и станции метро «Октябрьское поле». Здесь будет создана комфортная пешеходная зона, благоустроены детские площадки, скейт-парк и площадка для выгула животных. Также обустроим парковки на 150 машиномест. Для хорошего освещения и уютной атмосферы уже установлены новые уличные фонари. Украшением сквера станет фонтан»,- пояснил Собянин.



Он отметил, что два проекта реализуется в Щукино.



«Благоустраиваем парк в районе ул. Маршала Бирюзова, д. 41 и ул. Расплетина, д. 19, корп. 2. Зеленая территория с соснами пользуется популярностью у жителей. В то же время ее инфраструктура нуждается в обновлении. Лесной массив благоустраиваем исходя из жестких экологических требований и с учетом пожеланий жителей. Полностью сохраняем разнообразие лесной растительности. Тропинки делаем из песка и гравия. В рамках благоустройства выполняется ремонт детских и спортивных площадок, газонов и площадки для выгула собак. Создаются новые места притяжения для жителей, желающих с интересом провести время в парке шаговой доступности. Зеленая территория станет уютнее. При этом ее экологическое состояние улучшится за счет грамотного распределения рекреационной нагрузки и пешеходных потоков»,- рассказал Собянин.



В сообщении мэра указано, что еще один проект в Щукино охватывает сквер у кинотеатра «Юность» на ул. Маршала Рыбалко.



«Благоустройство позволило решить несколько задач. Во-первых, изменение планировочной структуры площади вокруг памятника танку Т-34 в соответствии с реальными маршрутами пешеходов. Во-вторых, рядом с памятным знаком в честь Маршала бронетанковых войск Рыбалко был установлен амфитеатр со сценой для проведения мероприятий военно-исторической тематики. В-третьих, создаем единое пешеходное пространство, которое свяжет станцию МЦК «Панфиловская» со станцией метро «Октябрьское поле». Ремонтируем тротуары, восстанавливаем газоны, разбиваем цветники»,- рассказал он.



По словам мэра столицы, реализация проектов благоустройства позволит сделать еще более комфортной и уютной городскую среду на северо-западе Москвы.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости