Председатель Крымской организации ветеранов - афганцев: «Если что, мы все тропинки там знаем​»

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19 августа 2021, 11:10 Источник: Аргументы недели-Крым

Председатель региональной организации ветеранов уверен, что их прошлый опыт там пригодится: «Мы все тропинки там знаем».

Сергей ТАРАСОВ рассказал «Аргументам недели – Крым» - считает выход американцев из Афганистана позорным бегством. «Это результат их провальной 20-летней политики»,- сказал он.

ТАРАСОВ согласен с уже звучавшими версиями о подвохе, который создают США для России. «Хотят втянуть в войну страны члены ОДКБ тем более что Киргизия, Таджикистан, Узбекистан граничат с Афганистаном. И если война начнется – Россия вынуждена будет вступиться. А начаться все может с провокаций»,- предположил военный ветеран.

По словам ТАРАСОВА, многие из тех коллег, с кем он обсуждал эту тему, готовы отправиться на войну. «У нас есть опыт. Мы там все тропинки знаем. Мы незаменимы в центрах подготовки. И хотя самому молодому из наших уже 52, случись что будем проситься».

Но ТАРАСОВ надеется, что до активной военной фазы ситуация не разовьется. «Надо конечно нашим политикам очень хорошо подумать, прежде чем принимать такое решение»,- сказал он и добавил: «Силовыми методами там ничего не решить. Нужны образовательные и экономические программы. Тогда есть хоть какая-то надежда».

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