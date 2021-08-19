Лучших учителей и воспитателей Приморья чествовали сегодня во Владивостоке

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19 августа 2021, 11:08

Фото пресс-службы правительства Приморского края

Краевой педагогический форум «Образование Приморья 2030. Территория равных возможностей» открылся сегодня, 19 августа во Владивостоке. Лучшие учителя и воспитатели получили награды из рук губернатора Олега Кожемяко.

Выступая перед участниками форума, глава края отметил, что с началом нового учебного года 1 сентября в Приморье за парты сядут более 200 тысяч школьников, а в детские сады придут почти 90 тысяч юных жителей края.

«Уровень образования определяет наше общее будущее, формирует личность наших детей, раскрывает их потенциал, а вместе с этим потенциал самой страны. Оглянемся вокруг – жизненный путь каждого во многом был определён школьными и студенческими годами. А значит, наша с вами работа заключается в том, чтобы внести свой личный вклад в повышение качества образования в Приморском крае», – обратился к педагогическому сообществу Олег Кожемяко.

Он также обратил внимание на то, что сегодня в Приморье реализуются национальные проекты «Образование», «Демография», «Цифровая экономика», благодаря которым в отрасли происходят качественные, видимые перемены. Так, в ноябре прошлого года в крае открыли очередную новую школу – в селе Подъяпольское Шкотовского района, она рассчитана на 220 мест. Строительство ещё пяти школ продолжается в крае в этом году.

Также в прошедшем учебном году в Приморье открыли пять детских садов – во Владивостоке, Спасске-Дальнем, Дальнереченске, Партизанском и Надеждинском муниципальных районах. Ещё 11 должны появиться в ближайшем будущем.

«Большое значение в улучшении работы учреждений играет проведение капитальных ремонтов. И, хотя содержание зданий и подготовка их к учебному году – это полномочия муниципалитетов, за три года из краевого бюджета на проведение ремонтных работ выделена беспрецедентная сумма – почти полтора миллиарда рублей, что позволило нам привести в порядок более трёхсот образовательных учреждений», – отметил Олег Кожемяко.

Краевой бюджет ежегодно направляет средства и на обеспечение образовательного процесса. Так, в текущем году на приобретение учебников, школьной мебели, компьютерного оборудования, игрушек и средств обучения, по словам губернатора, предусмотрен один миллиард рублей. Помимо этого, 13 школ дополнительно оснащены высокотехнологичным медико-биологическим, инженерным, робототехническим оборудованием за счёт средств краевого бюджета на общую сумму почти в 165 миллионов рублей.

Много сил и средств тратится и на поддержку педагогов края. За последние два года, как отметил губернатор Приморья, средняя зарплата учителей выросла на десять процентов. В 2021 году на работу в образовательные учреждения края пришли 198 специалистов. Всего поддержу в текущем году получают 985 молодых педагогов.

Приятным событием на форуме стало поздравление лучших – победителей и призёров региональных этапов Всероссийских конкурсов профессионального мастерства.

Награды из рук губернатора получили пять педагогов. Это «Учитель года» в Приморье Юлия Сурикова, учитель начальных классов лицея №41 Владивостока. Второе место заняла Виктория Белозёрова, учитель начальных классов школы №63 Владивостока, Глеб Онищук, учитель истории и обществознания 74-й средней школы Владивостока стал бронзовым призёром. Также в числе лучших отмечены учитель начальных классов из села Владимиро-Александровское Кирилл Давыдов и учитель начальных классов из школы №63 Владивостока Ольга Астахова.

«Воспитателем года» в Приморье на этот раз стала Марина Шмелёва из детского сада №50 Находки. В числе лучших Ольга Ефремова из детского сада №144 Владивостока, Регина Довгаль из детского сада №49 «Родничок» Большого Камня, Екатерина Климова из детского сада №80 Владивостока и Екатерина Закирова из детского сада №44 краевого центра.

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