В Крыму новый скандал, который пытаются зафотошопить

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19 августа 2021, 11:04 Источник: Аргументы недели-Крым

Пострадавшим от наводнения «Единая Россия» раздает продуктовые наборы в пакетах с надписью концлагеря.

Об акции раздачи продуктовых наборов керчанам, пострадавшим от наводнения, рассказала председатель горсовета Керчи Ольга СОЛОДИЛОВА. Она уточнила – это делается по инициативе председателя регионального отделения партии «ЕР» Владимира КОНСТАНТИНОВА и опубликовала фото, на которых на черных пакетах была красного цвета надпись «Красный» и поминальная свеча.

На эту публикацию вчера обратили внимание блогеры, посчитавшие передачу благотворительной помощи в траурных пакетах кощунством и уже сегодня фото были отфотошоплены – с них попытались удалить логотипы.

Напомним – в концентрационном лагере возле поселка «Красный» фашисты в годы Великой Отечественной войны замучили около 15 000 человек. Владимир КОНСТАНТИНОВ курирует проект мемориального комплекса.

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