Сделать спорт массовым намерены в Приморье

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19 августа 2021, 10:40

фото из архива еженедельника "Аргументы неделi.Приморье"

Об этом сегодня, в четверг, 19 августа рассказал губернатор края Олег Кожемяко на встрече с коллективом Приморского отделения ПАО «Сбербанк». Он отметил, что программы, позволяющие бесплатно заниматься спортом жителям края, будут расширены.

Губернатора спросили о возможностях расширения точек бесплатного проката спортинвентаря во Владивостоке и улучшения инфраструктуры для занятий спортом в краевом центре. Глава исполнительной власти подчеркнул, что в первую очередь краевые и городские власти направят свои усилия на развитие и приведение в порядок уже имеющейся инфраструктуры, в том числе лыжни на острове Русский. По его словам, сегодня краевые власти совместно с администрацией Владивостока активно работают по вопросу расширения лыжни и предусмотрели на это средства.

«Задача города – доделать освещение, чтобы можно было комфортно заниматься вечером, расширить входную группу, сделать парковку и продлить несколько кругов, чтобы трассы были разной длины. Надеюсь, что это место станет точкой притяжения для тех, кто любит заниматься лыжным спортом», – отметил Олег Кожемяко.

Он также заверил участников встречи, что задача по вовлечению в занятия физкультурой и спортом как можно большего количества приморцев по-прежнему остаётся приоритетной. Для этого планируется увеличить не только количество мест бесплатного проката спортинвентаря, но и расширить при этом и сами виды занятий.

«Планируем реализовать проект, предусматривающий установку на городских катках контейнеров для хранения спортивного инвентаря, организацию бесплатного проката и мест для переодевания. Уже определили одну точку», – рассказал Олег Кожемяко.

Также участники встречи интересовались у губернатора вопросами развития дорожной инфраструктуры, строительства, дошкольного образования… Обсудили и совместные проекты ПАО «Сбербанк» и правительства Приморья.

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