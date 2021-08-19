«Звездой» Дня органического поля в Приморье станет тыква

Аргументы Недели → Общество 13+

19 августа 2021, 10:35

фото из архива еженедельника "Аргументы неделi.Приморье"

Выращивать эту чрезвычайно полезную бахчевую культуру сельхозпроизводителей научат по японской технологии. Обучающий семинар пройдёт 26 и 27 августа на базе Приморской государственной сельскохозяйственной академии.

«День органического поля» проводится в рамках реализации региональной госпрограммы «Развитие сельского хозяйства Приморского края» на 2020 - 2027 годы. Он намечен на конец рабочей недели, четверг и пятницу. На 26 августа, по информации министерства сельского хозяйства Приморского края, запланированы обучающие семинары и экскурсия по лесопитомнику. А 27 августа посвятят практической части. Сельхозпроизводителей обучат производству органической тыквы на базе сертифицированного по японскому стандарту JAS крестьянского хозяйства «А.И. Гришко» в селе Сергеевка Партизанского района.

«Участники поделятся опытом производства органических овощей, обозначат свои возможности для потребителей по производству экологически чистой продукции, выращиваемой в Приморье», – рассказал глава краевого министерства сельского хозяйства Андрей Бронц.

Принять участие в Дне органического поля в Приморье все желающие могут бесплатно. Неоходимо только предварительно пройти регистрацию.

Обучение аграриев проходит в рамках федерального проекта «Органическое сельское хозяйство – новые возможности. Система и практики ответственного землепользования, устойчивого развития сельских территорий» в 2021 году.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости