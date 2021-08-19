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В Тамбове ночью обрушился жилой аварийный дом 1917 года постройки

, 10:17 Источник: Вконтакте, паблик "Мой Тамбов"

В Тамбове ночью обрушился жилой аварийный дом 1917 года постройки
фото из соцсети ВКонтакте

В Тамбове в ночь на четверг обрушилась стена жилого двухэтажного дома, признанного в 2019 году аварийным. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Обрушение здания, расположенного по адресу: Октябрьская, 63, произошло в 1:10.

В обладминистрации не уточнили, сколько людей проживает в доме. Жители дома ночью отказались от перемещения в предложенные варианты временного размещения. Договорились, что в утренние часы вместе с представителями администрации города они проедут и осмотрят предлагаемые варианты отселения.

Кирпичный дом построен в 1917 году, в 2019 году он признан аварийным, но жильцы от расселения отказались.

Прокуратура Тамбовской области начала проверку по факту обрушения жилого дома.

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