В Тамбове ночью обрушился жилой аварийный дом 1917 года постройки

В Тамбове в ночь на четверг обрушилась стена жилого двухэтажного дома, признанного в 2019 году аварийным. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Обрушение здания, расположенного по адресу: Октябрьская, 63, произошло в 1:10.
В обладминистрации не уточнили, сколько людей проживает в доме. Жители дома ночью отказались от перемещения в предложенные варианты временного размещения. Договорились, что в утренние часы вместе с представителями администрации города они проедут и осмотрят предлагаемые варианты отселения.
Кирпичный дом построен в 1917 году, в 2019 году он признан аварийным, но жильцы от расселения отказались.
Прокуратура Тамбовской области начала проверку по факту обрушения жилого дома.
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