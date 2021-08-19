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19 августа 2021, 10:02

Фото: pixabay

«Спутник V» модифицировали под штамм коронавируса «дельта». Об этом заявил глава центра Гамалеи Александр Гинсбург, но добавил, что гарантировать эффективность не может.

«В холодильнике уже есть сделанная конструкция вакцины. Все начали делать вакцину на основе последовательности «дельта»-штамма, а будет ли она лучше против него, априори никто сказать не может»,- сообщил российский вирусолог.

«Дельта» уже напугала весь мир. В России высокий уровень смертности от коронавируса - около 800 человек в сутки держится с середины июля. Более 95% случаев COVID-19 приходится именно на штамм «дельты».

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