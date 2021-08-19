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Спасатели обнаружили тело депутата Андрея Закалина, сорвавшегося с вулкана на Камчатке

, 09:51 Источник: Интерфакс

Спасатели обнаружили тело депутата Андрея Закалина, сорвавшегося с вулкана на Камчатке
Адрей Закалин во время путешествия, фото из соцсети Вконтакте

Обнаружено тело депутата горсовета Железногорска Красноярского края Андрея Закалина, сорвавшегося 17 августа с Ключевского вулкана на Камчатке. В краевом управлении МЧС сообщили, что в ходе поисковой операции на Ключевском вулкане камчатские спасатели обнаружили тела погибших туристов. Одно из них было обнаружено на высоте 3500 метров, второе - на высоте 3560 метров.

Во вторник 46-летний Андрей Закалин и 35-летний Александр Филяев на высоте и 4,1-4,2 км мужчины оступились при спуске с ледника и упали со склона. Участница восхождения на вулкан Валерия Ванина рассказала, что Андрей Закалин пытался помочь Александру, который сорвался первым,- передает РЕН-ТВ.

Инцидент произошел, когда уже было темно. Утром 18 августа вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями вылетел к месту происшествия. Спасателей высадили на высоте 1,1 км. Туда же прибыли сотрудники ключевского филиала поисково-спасательного отряда. К вечеру среды группа спасателей поднялась на высоту 2,5 км, разбила там лагерь для ночевки и прохождения акклиматизации во избежание горной болезни.

Сегодня спасатели продолжили восхождение на вулкан к месту происшествия.

Вице-спикер Заксобрания Красноярского края Алексей Кулеш подтвердил, что тела туристов, погибших на склоне вулкана Ключевская сопка обнаружены. "В настоящее время решается вопрос по применению авиации (вертолет МИ-8) для доставки тел погибших в г. Петропавловск-Камчатский и дальнейшего опознания",- написал Кулеш в Телеграм.

Мужчины путешествовали вместе с зарегистрированной группой туристов. Всего в группе было 12 человек из разных регионов России.

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