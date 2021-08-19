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19 августа 2021, 09:44 Источник: Mash

Житель Биробиджана так спешил на поезд, что потерял чемодан, в котором было 15 миллионов рублей. Его, конечно, нашли – правоохранительные органы, но теперь у них много вопросов к забывчивому хозяину.

Перед важной командировкой местный предприниматель собирал всю наличку с торговых точек и решил взять ее с собой. Получилось немало – 15 миллионов, но и вещей в дорогу жена тоже уложила «будь здоров». А время поджимало, поезд вот-вот должен был уехать. Мужчина вызвал такси, покидал все сумки в багажник, а заветный чемоданчик забыл — прямо возле дома, на траве.

Уже по дороге на вокзал, он понял, что чего-то не хватает и стал лихорадочно звонить жене. Супруга успокоила ненаглядного. Ну как успокоила – она сообщила, что чемоданчик на месте, вокруг охрана и полиция. Деньги, как и нервные клетки, в итоге к бизнесмену вернулись, но ответить на вопросы силовиков все же придется.

А еще говорят, что возить наличку чемоданами – традиции 90-х, которые давно канули в прошлое.

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