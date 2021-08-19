Конкурс «Детство БезОпасности» проводят в Приморском крае

Аргументы Недели → Общество 13+

19 августа 2021, 08:24

фото из архива еженедельника "Аргументы неделi.Приморье"

Это творческое состязание живущих в крае авторов анимационных роликов против терроризма и экстремизма. Оно проводится в рамках реализации региональной государственной программы «Безопасный край» на 2020 - 2027 годы. Лучшие работы отметят ценными призами, полезными в учёбе и в жизни.

Как отмечают организаторы, для работ, присылаемых на конкурс, предусмотрены три номинации. Первая называется «Выбор за нами» и посвящена отображению позитивного восприятия мирной жизни, главных жизненных ценностей против терроризма и экстремизма и их негативных воздействий; а также действиям людей при террористической угрозе.

Вторая номинация – «Безопасные соцсети» – посвящена методам распознавания сайтов, пропагандирующих терроризм, безопасности работы в сети интернет.

«Горжусь тобой, Приморье» – третья номинация, она рассказывает о роли гражданско-патриотического воспитания в профилактике экстремизма и терроризма среди подростков и молодёжи, о важности гармонизации межнациональных отношений, развитии межэтнического взаимопонимания, продвижении идей межнациональной и религиозной толерантности, профилактике проявления экстремизма и терроризма.

Конкурсные работы просмотрят и оценят руководители департамента информационной политики и департамента по делам молодёжи Приморского края Елена Бурмистрова и Елена Томчук, руководитель Аппарата антитеррористической комиссии Приморского края Игорь Савченко, главный редактор телеканала «ОТВ-Прим» Татьяна Устюгова, заместитель начальника службы информационных программ ГТРК «Владивосток» Сергей Землянский, советник генерального директора ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» Дмитрий Лёгкий, представители АНО «Диалог Регионы», Дальневосточной межрегиональной общественной организации инвалидов «Ковчег», Всероссийского общественного движения «Матери России», прокуратуры и МВД России.

«Экстремизм – одно из опаснейших явлений современности. Это проблема, которая актуальна не только для России, но и мира в целом. К сожалению, чаще всего негативные течения поддерживает молодёжь. Поэтому воспитание патриотизма, гражданской ответственности – одна из приоритетных задач в деле обеспечения безопасности граждан нашей страны. Этот конкурс – ещё одна возможность обратить внимание на проблему и, возможно, даже предотвратить её возникновение», – отмечает директор департамента информационной политики Приморского края Елена Бурмистрова.

Тем, кто желает принять участие в конкурсе, директор департамента советует поторопиться – приём заявок завершается через две с половиной недели.

«Мы с нетерпением ждём работы. Сильнейшие участники конкурса станут обладателями современной и полезной техники, которая обязательно пригодится в учёбе и в жизни. Это три смартфона Apple iPhone 11, три iPad и три пары беспроводных наушников. Первые анимационные ролики на рассмотрение жюри уже поступили. А тем, кто не успел оформить заявку, следует поторопиться. Розыгрыш призов состоится совсем скоро», – напоминает Елена Бурмистрова.

Заявить свою работу на конкурс необходимо до 5 сентября на электронную почту: pressdep@primorsky.ru, с пометкой «На конкурс «Детство БезОпасности». С требованиями и условиями участия можно познакомиться в положении о проведении мероприятия.

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