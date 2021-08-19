Эпидемиолог Александр Горелов объяснил, почему вакцины от COVID-19 есть, а лекарства для лечения ковида нет

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19 августа 2021, 08:36

фото: pixabay.com

Разработка лекарственных препаратов для лечения от коронавирусной инфекции COVID-19 занимает длительное время. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов объяснил, почему вакцины от COVID-19 есть, применяются, а лекарства нет.

По словам Горелова, фарминдустрия не сразу переключилась на разработку препарата для лечения коронавируса, поскольку все предполагали, что ковид - сезонная инфекция.

Специалист добавил, что разработка лекарств занимает более длительное время, чем создание вакцин, и требует огромных средств.

Горелов отметил, что работы по созданию лекарства от ковида ведутся, нужно подобрать концентрацию, дозу, поэтому более длительный период, чем при создании вакцин. Исследования будут продолжаться и дальше, но если вирус станет сезонным, то они прекратятся.

Он напомнил, что от кори и бешенства вакцины есть, а лекарств нет.

"Любое заболевание лучше профилактировать, чем лечить его",- подчеркнул эксперт.

В России разработаны пять вакцин от коронавирусной инфекции. Четырьмя из них можно привиться. Пятая находится на стадии испытаний.

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