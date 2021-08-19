Как православные верующие отмечают праздник Преображение Господне, Яблочный Спас

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19 августа 2021, 07:50 Источник: РИА Новости

Православные верующие 19 августа отмечают двунадесятый праздник Преображение Господне. Это один из самых важных дней, которые посвящены событиям из земной жизни Иисуса Христа.

В этот день православные христиане вспоминают евангельское событие, когда ученики Иисуса Христа - апостолы Петр, Иаков и Иоанн - увидели Господа преображенным — во всем Божественном облике. Согласно Евангелию, чудо преображения произошло на горе Фавор.

В народе этот праздник еще называют Яблочным Спасом. Верующие сегодня приходят на службы в храмы и приносят для освящения яблоки нового урожая.

Яблочный Спас приходится на середину строго Успенского поста. Верующие знают, что до Спаса яблоки есть нельзя.

Протоиерей Максим Козлов подтвердил, что запрет на употребление яблок до праздника Преображения Господня существует, но верующие могут спокойно есть их и до Яблочного Спаса.

Как объяснил священник, определенный период воздержания означает, что человек способен себя ограничить ради важного церковного события и в праздник не просто "съесть", а именно "вкусить" яблоко. Он напомнил известную жизненную мудрость: "все, что человек делает без перерывов и ограничений, с какого-то момента перестает доставлять ему радость". Поэтому Церковь дает возможность воздержаться на время от употребления яблок, а потом заново ощутить его вкус и поблагодарить за это Бога.

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