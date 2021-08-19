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Минюст России признал движение независимых наблюдателей «Голос» иноагентом

, 07:45

Минюст России признал движение независимых наблюдателей «Голос» иноагентом

Ровно за месяц до выборов в Госдуму Минюст РФ внес движение «Голос» в список незарегистрированных иностранных агентов. Соответствующая запись появилась на сайте ведомства

Движение в защиту прав избирателей «Голос» - это крупнейшее организация наблюдателей в России, которая координирует их работу, дает инструкции членам комиссий, анализирует результаты выборов. Прямо на сайте Минюста написано, что основные цели движения это:

1. Содействие гражданам в реализации их избирательных прав, в частности, права на осуществление контроля при проведении выборов и референдумов;
2. Содействие развитию российского института выборов и референдума как высшего непосредственного выражения власти народа;
3. Содействие развитию демократического правового общества в России путем повышения уровня открытости, гласности и законности при организации и проведении референдумов и выборов в органы государственной власти и местного самоуправления;
4. Консолидация общественных сил на основе стремления к проведению выборов и референдумов в строгом соответствии с законом.

Но есть одно "но". Минюст сообщает, что финансировала «Голос» гражданка Армении. В сети уже написали, что теперь любые независимые наблюдатели, которые хотят проконтролировать честность выборов автоматически становятся иностранными агентами.

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