Паводки выгоднее предупреждать, уверен губернатор Приморья Олег Кожемяко

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19 августа 2021, 06:15

фото из архива еженедельника "Аргументы неделi.Приморье"

Во Владивостоке участники заседания Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе обсудили прохождение паводкоопасного сезона в субъектах макрорегиона. Рабочая встреча прошла накануне, 18 августа, под председательством Юрия Трутнева. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко высказался за работы по предупреждению паводков – расчистку русел рек и их дноуглубление, что гораздо эффективнее, чем борьба с последствиями стихии.

Так, в первом полугодии 2021 года при прохождении весеннего ледохода в Приморье зарегистрированы две чрезвычайные ситуации, связанные с разрушением мостов, отмечает краевое министерство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий. Общие затраты на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и восстановление автодорожной инфраструктуры составили 61 миллион рублей. В настоящее время для проведения работ по предупреждению и ликвидации последствий паводков в крае создана группировка сил и средств: задействовано 13 545 человек и 4 118 единиц техники.

«На сегодняшний день паводкоопасная ситуация стабильная. В тридцати одном муниципальном образовании края приведены в нормативное состояние подмостовые пространства и охранные зоны мостовых сооружений, водоохранные и прибрежные защитные полосы водных объектов, водопропускные сооружения, ливневые канализации и водоотводные канавы для обеспечения максимального пропуска воды и отводу поверхностного стока», – отметили в ведомстве.

Как отметил Олег Кожемяко, мероприятия по предупреждению паводков гораздо эффективнее и дешевле, чем борьба с их последствиями, включая выплату компенсаций за понесённый ущерб.

«Это гораздо дешевле, чем строить новые дома, компенсировать людям ущерб за потерянное имущество, и, самое главное, регулярные паводки вселяют жителям недоверие к месту, где они живут. Практика дноуглубления имеет подтверждённые положительные примеры. Ведь если обмелели реки, даже небольшое количество осадков вызывает паводок. А если дно реки углублено, то вода скатывается в реку. Я считаю, что одна из самых действенных мер – заниматься профилактикой, а не лечением последствий этой «болезни», – подчеркнул губернатор Приморского края.

Участникам совещания сообщили, что компенсации людям, пострадавшим от последствий стихии, на Дальнем Востоке начнут выплачиваться быстрее. Об этом рассказал зампред правительства – полномочный представитель президента Юрий Трутнев.

«Довольно важное решение мы приняли с министерством финансов. Мы договорились, что максимальный срок рассмотрения списков пострадавших, а также сумм, предъявленных для компенсации ущерба социальным учреждениям, инфраструктуры – трое суток. То есть в течение трёх суток документы будут выходить из министерства финансов уже на осуществление выплат», – уточнил он.

За счёт субвенции из федерального бюджета в Приморском крае в 2020 году завершено регулирование русла реки Шкотовка (расчистка, спрямление, дноуглубление) для защиты сёл Центральное и Новороссия Шкотовского района. Стоимость работ составила 28 миллионов рублей. Увеличена пропускная способность русла на протяжении 3,3 километра, защищены места проживания более 400 человек. До конца 2021 года предстоит завершить работы по расчистке и дноуглублению рек Богатая и Пионерская для защиты от наводнений пригорода Владивостока. Эти работы позволят улучшить пропускную способность русел рек на протяжении 6,39 километра, обеспечить защиту 5 113 человек.

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