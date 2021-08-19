Все вкусности Приморья представят на главной ярмарке края

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19 августа 2021, 02:41

Традиционная ярмарка «Приморские продукты питания» пройдёт на центральной площади Владивостока 8 и 9 сентября. Она станет для края уже двадцать пятой.

Своей продукцией земляков и гостей Приморья порадуют многие ведущие предприятия пищевой промышленности края, в том числе ООО «Арсеньевский молочный комбинат», ООО «Ратимир», ООО «Лесозаводский мясокомбинат», ООО «Приморский кондитер», ООО «Таёжный мёд».

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства Приморья, участниками ярмарки станут почти сорок производителей, в том числе и пятнадцать личных подсобных хозяйств. Все они предложат пришедшим на этот праздник вкусностей продегустировать и приобрести самое разнообразное съестное: молочную, мясную, рыбную продукцию, овощи, мёд, хлебобулочные изделия.

Итак, 25-я ярмарка «Приморские продукты питания» развернёт свои торговые ряды на центральной площади Владивостока 8 и 9 сентября. Вся продукция получит профессиональную оценку жюри конкурсов «Гран При» и «Золотая медаль». Также для праздника продовольствия запланирована и большая культурная программа. Как подчёркивают организаторы, масштабное событие пройдёт с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований.

Напомним также, что насыщение продовольственного рынка товарами собственного производства достигается в рамках реализации региональной госпрограммы «Развитие сельского хозяйства Приморского края» на 2020 - 2027 годы.

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