Уссурийская горбольница в Приморье обновляет свою диагностическую базу

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19 августа 2021, 02:35

фото с официальной страницы Уссурийской городской больницы

В этом году уссурийские медики получили уже семь единиц современного оборудования – их больница наряду с другими районными и городскими медучреждениями края стала участником федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Новое диагностическое оборудование поставлено на сумму 9,6 миллиона рублей.

«Это аппараты для исследования функций внешнего дыхания, три разных комплекса для обследования функций кардиологического профиля, электромиограф, который оценивает состояния мышц и периферических нервов», – поясняет главный врач Уссурийской городской больницы Андрей Скирута.

По его словам, основная часть нового оборудования будет использоваться для диагностики и наблюдения тех групп пациентов, которые имеют хронические заболевания сердечно-сосудистой, дыхательной систем или находятся в зоне риска по данным заболеваниям.

Как отмечают в министерстве здравоохранения Приморского края, Уссурийская городская больница будет проводить бесплатные диагностические обследования жителей не только своего городского округа, но также и Михайловского района, Октябрьского, Хорольского, Пограничного, Ханкайского округов края – по направлению врача.

Важной составляющей программы модернизации является обеспечение доступности медицинской помощи для жителей малых и труднодоступных населённых пунктов края, подчёркивает министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

«Больницы Приморья уже начали получать новые санитарные автомобили, которые можно задействовать для доставки жителей отдалённых сёл на диагностические обследования. Этот транспорт используется также для работы неотложной и участковой служб, доставки пациентов в медицинские учреждения, выезда специалистов, перевозки медикаментов», – отметила она.

Также в июле текущего года в рамках реализации региональной госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020 - 2027 годы 23 медучреждения Приморья получили первые 42 машины санитарного транспорта по программе модернизации первичного звена. Всего за пять лет автопарк учреждений здравоохранения пополнится 343 единицами специализированного транспорта. Также ещё предстоит получить 356 единиц нового оборудования. Для этого в ряде случаев проведут выборочные ремонтные работы, организуют обучение и повышение квалификации медицинских специалистов.

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