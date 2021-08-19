Переболевших ковидом приморцев приглашают на углубленную диспансеризацию

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19 августа 2021, 02:27

Бесплатную углублённую диспансеризацию можно пройти в одном из 100 медицинских учреждений края. И более 1000 жителей Приморья её уже прошли.

Осмотр нацелен на раннее выявление риска инфаркта, инсульта, тромбозов, поясняют в краевом министерстве здравоохранения. Здесь напоминают, что ежегодная диспансеризация в Приморье возобновлена с марта, и её уже прошли более 102 тысяч человек. А с 1 июля проводится углубленная диспансеризация тех, кто перенёс COVID-19. За это время такой осмотр прошли уже более тысячи приморцев.

«Важнейшей задачей для системы здравоохранения на сегодняшний день является сохранение здоровья граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией, а также имеющих хронические неинфекционные заболевания», – заявил Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами накануне, 17 августа.

Как пояснила заместитель председателя краевого правительства – министр здравоохранения Приморья Анастасии Худченко, углубленная диспансеризация нацелена на раннее выявление риска инфаркта, инсульта, тромбозов.

«После перенесённой инфекции COVID-19 пациенты ещё три-шесть месяцев находятся в зоне риска. Инфекция даёт серьёзные осложнения на сердечно-сосудистую систему, повышает риск появления тромбоза. Поэтому важно обследоваться», – подчеркнула она.

Обследование проходит в два этапа. На первом человек сдаёт общий и биохимический анализы крови, проходит измерение насыщения крови кислородом (сатурация), тест с 6-минутной ходьбой, спирометрию (измерение объёма лёгких), рентген грудной клетки, приём терапевта. Для граждан, переболевших COVID-19, к этому списку добавится анализ на определение концентрации D-димера в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования. Важно, что все эти обследования можно пройти за один день.

По их результатам врачи определят риски и возможные признаки развития хронических заболеваний, при необходимости для уточнения диагноза направят пациента на второй этап. Он будет включать ещё три обследования – эхокардиографию, компьютерную томографию лёгких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей. Если по результатам диспансеризации у пациента выявят хронические заболевания или риски их возникновения, то ему проведут лечение и назначат медицинскую реабилитацию.

Для прохождения обследования граждан приглашают страховые компании, регистраторы поликлиник. Также каждый может самостоятельно обратиться в медучреждение и записаться на прохождение диспансеризации. Жителей отдалённых сёл до медучреждения доставляют санитарным транспортом, о чем их предварительно уведомляют.

На сегодня самым эффективным и безопасным способом защиты от тяжёлого течения новой коронавирусной инфекции является вакцинация. Для удобства жителей Приморья пункты вакцинации перешли на 7-дневный режим работы. По состоянию на 18 августа в крае первую прививку сделали 362 375 человек, завершили иммунизацию – 304 604 человека.

Отметим, что борьба с новой коронавирусной инфекцией ведётся в рамках реализации региональной госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020 - 2027 годы.

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