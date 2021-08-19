Из всех котельных Приморья больше половины к зиме готовы

Аргументы Недели → Общество 13+

19 августа 2021, 02:21

посёлок Терней Приморского края. фото из архива еженедельника "Аргументы неделi. Приморье"

К предстоящему отопительному сезону коммунальщиками на сегодня подготовлены 424 из 821 котельной.

Полностью готовы или завершается ремонт котельных в Арсеньеве, Большом Камне, Владивостоке, Дальнереченске, Находке, Партизанске, Уссурийске, Фокино, Тернее, отметили в краевом министерстве жилищно-коммунального хозяйства. Как пояснили в ведомстве, в этих муниципалитетах готовность объектов составляет от семидесяти до ста процентов.

«В остальных населённых пунктах края работы по подготовке к отопительному сезону должны завершиться в течение месяца и тепло абоненты получат вовремя», – заверили в министерстве ЖКХ Приморского края.

Основные работы, которые проводят коммунальщики, – это ремонт и замена котлов, оборудования, замена коммуникаций.

Одновременно с ремонтом котельных в крае строятся и новые теплоисточники, подчёркивает заместитель председателя краевого правительства Елена Пархоменко. Так, новые объекты появятся в Липовцах, Смоляниново и Краснореченском, они будут работать на угольные, а ещё две, в Фокино и Новом – на газе.

«Это крупные объекты, которые заменили старые неэффективные котельные. Они будут отапливать большое число потребителей. Параллельно мы проектируем и новые теплоисточники, их строительство начнётся в ближайшее время», – отмечает Елена Пархоменко, напоминая, что работы ведутся в рамках реализации региональной госпрограммы «Обеспечение доступным жильём населения Приморского края» на 2020 - 2027 годы.

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