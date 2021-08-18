Протесты в Латвии: Мы-едины! Президент, выходи! Требуем отставки премьера Кариньша

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18 августа 2021, 23:50 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: личный архив

Сегодня, 18 августа, в Риге проходит массовый протест против принудительной вакцинации. Такого единения латвийцев не было уже лет тридцать! Люди протестовали против принудительной вакцинации… Но это был только повод… Балтийское бюро «Аргументы Недели» побывало в гуще событий.

Почему возник массовый протест?



Несколько недель депутат Сейма Алдис Гобземс призывал всех латвийцев на акцию протеста к президентскому замку. Это связано с тем, что правительство страны и Сейм принимают важные решения в связи с ограничениями распространения коронавируса.



Как стало известно, заявки на проведения протестов сначала подали, кроме депутата Гобземса, три физических лица, но потом отозвали.



Акция протеста началась в 19.30 и продолжается до этого часа.

Что происходило перед митингом?



Перед латвийцами выступил начальник Государственной полиции Армандс Рукс, который «предупредил» жителей, что в стране действуют «ковидные» ограничения и на таких мероприятиях не должны собираться более 50 человек. Глава Государственной полиции предупредил, что они готовы к любым «сценариям».



Разумеется, на протесты пришли не 50 человек! Полиция сейчас пытается представить для международных СМИ, что было около 2000 человек. Нет! Балтийское бюро «АН» просто было не в состоянии «посчитать» митингующих – их было просто море! Нет, даже океан!





Есть полное основание считать, что протесты против принудительной вакцинации – повод… Латвийцы доведены до крайности: непомерные налоги, принятые именно правительством Кариньша, мизерные зарплаты, принудительная вакцинация и уволнение, если не имеешь ковид-паспорта, унижение людей на религиозных праздниках, агрессивная реклама ЛГБТ-сообществ, увеличение цен на продукты, электроэнергию, газ, нелегальные мигранты и, конечно, высокомерно-издевательское отношение правительства Левитс-Кариньш к народу. Думаю, что перечисленное – достаточные основания для протестов! Даже для такого спокойного и сдержанного народа, как латыши.



Кстати, протесты проходили и на русском, и на латышском языках. Латвийцы были едины! Тут не было национальностей, а была боль за будущее страны, себя, детей!



Могу точно сказать, что ни при президентах Латвии таких, как г-жа Фрейберга, г-н Затлерс, г-н Берзиньш, г-н Вейонис не было таких протестов и требований: «Кариньш, в отставку! Свобода Латвии! Левитс, выходи! Почему у «отца нации» слова расходятся с делом?»



Когда-то и кто-то назвал президента Латвии Эгилса Левитса… «отцом нации». Президент, конечно, был не против! Но, когда глава страны показал полную несостоятельность, то «отец нации» - просто «шутка».



Латвийцы хотели поговорить с президентом страны: протесты проходили у его столичной резиденции… Никто не надеялся, что президент «зайдет», простите, в «сердце» митингующих, но на балкон, который высоко, далеко и его охраняют бравые ребята, мог «ступить». Конечно, г-н Левитс не вышел. На это нужно мужество! Была ли ненависть у митингующих к Левитсу-Кариньшу? Нет. Была брезгливость к чужакам… Латвийцы требуют отставки премьера Латвии Кришьяниса Кариньша…



Протесты продолжаются…



Балтийское бюро «АН» будет информировать читателей о ситуации в Латвии…

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