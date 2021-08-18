Вирусолог Чепурнов, комментируя идею Мишустина платить за вакцинацию: «Мы все тут за жизни боремся или в какую-то игру играем?»

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18 августа 2021, 22:45 Источник: URA.RU

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Планы российского руководства провести розыгрыш денежных средств среди привитых граждан страны не увеличат темпы вакцинации. Так считает профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Он признался, что идея властей России разыграть деньги после подписанного Мишустиным постановления ему не нравится. По словам Чепурнова, в правительстве находятся не слабые люди, однако не понятно, “мы все тут за жизни боремся или в какую-то игру играем, кто станет миллионером?”.

Отметим, что победителей осенью текущего года будет тысяча. Каждому из них выплатят по 100 000 рублей.

Чепурнов подчеркнул, что не таким способом следует убеждать россиян вакцинироваться, а нужно задействовать разъяснения. “Исходный посыл неправильный”, - добавил он.

Мнение Чепурнова разделяет Алексей Аграновский, являющийся профессором кафедры вирусологии биологического факультета МГУ. Он назвал такую идею зыбкой, отметив, что подобные попытки предпринимались в различных государствах, и вряд ли это сработает.

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