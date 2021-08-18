Даниэль Ортега усиливает политический террор перед выборами

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18 августа 2021, 22:06 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Глава Никарагуа Даниэль Ортега уже давно не считается президентом, как таковым. В его случае больше подходит слово – «король» или «самодержец». У власти он пребывает с 10 января 2007 года, однако по неофициальным, Ортега контролирует государство с эпохи великой революции (с самого начала 80-х годов). Уходить с президентского поста он не собирался даже в 2018 году, когда по всей стране бушевали уличные бои. Едва ли он станет об этом думать в нынешние времена. Напротив, Ортега усилил террор по отношению к оппозиционным политикам и агентствам, выступающим против его безграничной власти.

За все годы правления этого человека, Никарагуа не достигла практически ничего. Результат его деятельности – непрекращающаяся безработица, нижайший уровень жизни населения, безнадёжная бедность, репрессии и гонения на недовольных режимом. В скором времени, в ноябре 2021 года, в Никарагуа обещаются новые парламентские и президентские выборы. Однако многие аналитики считают, что слово «выборы» здесь так же неуместно. Скорее всего, это будет очередная «буффонада» с громогласной победой Ортеги, за которого якобы проголосует 90% населения. На деле же никарагуанцы давно устали от диктатора и его семьи, которая в прямом смысле узурпировала власть над всем государством.

С августа 2021 года Ортега окончательно перешёл черту и начал гонения даже на относительно слабую оппозицию. По мнению политологов, главная цель диктатора – окончательное устранение недовольных. В ночь на прошедший вторник МВД Никарагуа объявило вне закона 6 западных НКО. Под гнев режима попали Национальный демократический институт международных дел, Международный республиканский институт и фонд Helping Hands. Также запреты коснулись Oxfam Intermon, Oxfam IBIS и фонда Diakonia. Их регистрации в стране были аннулированы. Власти объяснили это тем, что «структуры не выполнили обязательства по законам, регулирующим деятельность некоммерческих организаций».

Гонения коснулись не только НКО, но и СМИ. Оппозиционно настроенные журналисты так же познали на себе ярость Ортеги и его приспешников. В прошедшие выходные местная полиция провела обыски в офисе газеты La Prensa, после чего был арестован её гендиректор Хуан Чаморро. Чаморро обвиняют в мошенничестве при таможенном оформлении грузов и отмывании финансовых средств. Представители семьи Чаморро давно считаются главными противниками Ортеги и его клана. Они не раз критиковали режим Ортеги и называли «самодержца» диктатором и тираном. Примечательно то, что незадолго до обысков La Prensa сообщила о приостановке печатного выпуска из-за того, что таможенники задержали поставку газетной бумаги.

В последние несколько месяцев давление на оппозицию только усилилось. Властями были задержаны по меньшей мере 30 активистов и оппозиционеров. 7 из них планировали в будущем стать кандидатами в президенты. Более того, противодействующая режиму партия «Граждане за свободу» была отстранена от участия в предстоящих выборах. Причинами стали опять же сфабрикованные дела о нарушении регистрации. Глава партии Кармелла Роджерс была обвинена в наличии двойного гражданства (Никарагуа и США). Никарагуанское гражданство Роджерс власти аннулировали. Теперь она не сможет вернуться в страну. Сам Ортега назвал всех оппозиционеров «агентами империи янки» и «преступниками».

В США и других государствах мира недовольны действиями Даниэля Ортеги. Ранее госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен чётко отметил, что выборы в Никарагуа потеряли всякий смысл. Глава Евродипломатии Жозеп Боррель обвинил Ортегу в полной ликвидации демократии и в нарушении прав человека. Негодование происходящим отмечается и в Организации американских государств. 6 августа 2021 года США пошли на новые жёсткие меры по отношению к никарагуанскому режиму. Были введены визовые ограничения в отношении 50 родственников официальных лиц Никарагуа. Незадолго до этого, 2 августа ЕС расширил санкции против правительства Ортеги, добавив в чёрный список 8 физических лиц. В списке значатся 14 фамилий, среди которых сам диктатор Никарагуа, его жена и сын, а также глава Верховного суда и председатель Национальной ассамблеи. Все активы этих людей на территории ЕС заморожены. Их въезд на территорию стран Евросоюза полностью запрещён.

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