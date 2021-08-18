Среди москвичей, привившихся от COVID-19 разыграли еще 5 автомобилей

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18 августа 2021, 20:35

Фото: АГН "Москва"

Сегодня прошел очередной розыгрыш автомобилей среди привившихся от COVID-19 москвичей в рамках акции «Вакцина рулит». Он состоялся в эфире телеканала «Москва 24».



Сообщается, что победителями стали Галина Гавриловна, Максим Юрьевич, Мухамед Мидхатович, Кристина Равилевна, Бурулкан Оводоевна. Согласно законодательству, фамилии победителей называть нельзя. Озвучил имена победителей создатель и художественный руководитель московского театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз.



В лотерее приняли участие все, кто сделал первую дозу вакцины в Москве с 9 по 15 августа - 63 тыс. 556 человек. Обладателей автомобилей определил компьютер методом случайного выбора. В эфире уточнили, что организаторы сами свяжутся с победителями и сообщат, как забрать автомобиль.



Мэр Москвы Сергей Собянин 13 июня объявил о старте дополнительной программы стимулирования вакцинации. Каждую неделю среди москвичей разыгрываются пять машин стоимостью примерно 1 млн руб. Участником акции может стать любой гражданин старше 18 лет, который с 14 июня по 15 августа впервые получил первый компонент вакцины от COVID-19. Дополнительно регистрироваться нигде не нужно - привившиеся автоматически становятся участниками розыгрыша при заполнении анкеты перед вакцинацией.





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