Врач уральской больницы покупает пациентам лекарства за свой счет

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18 августа 2021, 20:08 Источник: Новая газета

Фото: соцсети

В Североуральске проживает порядка 25 тысяч человек, и число жителей этого города ежегодно сокращается. Одной из серьезных проблем здесь является состояние местного здравоохранения.



Алексею Паршукову 33 года. Он исполняет обязанности заведующего отделением реанимации в больнице Североуральска. Недавно в соцсетях врач опубликовал следующее обращение:



«Мои пациенты — самые дорогие. Лечение их влетает в копеечку. Сейчас многие больницы имеют многомиллионные долги. Лекарство, оборудование, расходники — в наличии все по минимуму. А кроме дорогущих лекарств мои пациенты должны есть. И кормить некоторых необходимо внутривенно. В этом, собственно, и проблема — парентерального (внутривенного) питания в стационаре нет.



Не получая белка и энергии, шансов выжить с каждым днем все меньше и меньше. Не из чего строить ткани, клетки для борьбы с микробами.



В такой ситуации не спасет ни один антибиотик. Ослабленного или убитого микроба надо еще переварить и восстановить ткань. На низком белке жидкость не держится в сосудах, и инфузионная терапия превращается в утопление.



На утренней линейке не получил ответа на вопрос о парентеральном питании и альбумине. Мой вопрос растаял в тишине актового зала. В течение дня лекарственных средств так и не появилось. После работы купил в аптеке альбумин, вернулся на работу и назначил больным. На завтра альбумина нет. А парентеральное питание вообще невозможно купить в аптеке… Надежд на чудо и появление вышеописанных средств в стационаре нет.



Несколько месяцев назад уже приходилось покупать альбумин, а позже ждать возврата денег в течение нескольких месяцев. В этот раз я не пойду к руководству за возмещением денег. Пусть это будет благотворительность. Но я прошу откликнуться какой-нибудь благотворительный фонд, организацию для помощи в приобретении лечебного питания…



… Мне в последнее время противно от моей беспомощности. Когда на работе мне нечем помочь больным. Но хуже, когда я после работы иду по улице и рассматриваю предвыборные плакаты: «Волнует», «Справимся»… Только почему-то губернатор, получив вагон сообщений об агонии в североуральской медицине, встречается с шахтерами и обещает, что в течение трех лет все исправится. Я боюсь, что больничка может загнуться в ближайшие месяцы. Нет, формально медицина останется, но это будет фельдшерско-акушерский пункт».



Алексей Паршуков признался, что не может больше молча наблюдать за происходящим и хочет хоть как-то изменить сложившуюся ситуацию. Известно, что на его обращение отреагировал главный врач Центральной городской больницы Североуральска Андрей Наумкин. Он заявил, что обращение врача-реаниматолога является всего лишь частным мнением, не совпадающим с реальной ситуацией в больнице.



«Если это [рассказанное Паршуковым] правда, то это просто вопиющая ситуация,- написал в своем инстаграме свердловский губернатор Евгений Куйвашев. - Я знаю, что этот препарат в области есть, все больницы должны закупать его по мере необходимости. Я не могу представить причину, оправдывающую то, почему этого не сделали в Североуральске».



Сам Евгений Куйвашев посетил Североуральск и выяснил, что в городской больнице не хватает 123 сотрудника, в том числе 49 врачей.



«Ключевая проблема в медицине — сверху вниз по цепочке ложь, все пытаются что-то приукрасить, приврать, показать, что все хорошо. Да, до какого-то момента это работает, пока не рушится вообще все. Когда один доктор работает за троих, вроде неплохо: и штат укомплектован, и больные какую-то помощь получают, — а потом он увольняется, или заболевает, или еще хуже… Все — приехали!»,- описал ситуацию в здравоохранении Алексей Паршуков.



На прошлой неделе на встрече с замминистра регионального здравоохранения Денисом Демидовым член Общественной палаты Североуральского городского округа Сергей Васильев озвучил проблему с медицинскими кадрами. Рассказал и о том, что на протяжении нескольких лет в Североуральской ЦГБ отмечается дефицит лекарственных средств и расходных материалов. Большинства бесплатных препаратов, утвержденных губернатором Свердловской области, в больнице Североуральска нет.



Тем временем Росздравнадзор заявил, что информация об отсутствии в свердловской больнице внутривенного питания для пациентов не соответствует действительности.



«На момент проверки в реанимационно-анестезиологическом отделении ГБУЗ СО «Североуральская ЦГБ» пациенты, нуждающиеся в нутритивной парентеральной поддержке, отсутствуют»,- добавили в ведомстве.





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