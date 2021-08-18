Венедиктов: массовые прописки в Москве для участия в онлайн-голосовании исключены

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18 августа 2021, 20:04

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов подчеркнул, что массовые прописки в столице с целью фальсификации голосов в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на предстоящих выборах исключены. Об этом он заявил на встрече представителей Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице и разработчиков системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) с кандидатами в депутаты Государственной Думы VIII созыва по 15 одномандатным избирательным округам Москвы.

«По поводу того, чтобы куда-то в массовом количестве вывезли людей и прописали в Москве – за этим следит ЦИК. Сразу станет видно, что происходит какая-то нехорошая массовая вещь. Это никто не пропустит, и это сразу станет заметно», - сказал Венедиктов.

Он также добавил, что на ДЭГ уже зарегистрировались порядка 750 тысяч человек, а сама система очень удобна для граждан, которые в связи со своим родом деятельности не могут прийти на избирательный участок.

«Сейчас на ДЭГ записываются и моряки, и дальнобойщики, и полярники. Да, они будут в рейсе, в Антарктиде и так далее. Они москвичи по прописке, они раньше вообще голосовали при помощи выездной урны. ДЭГ в этом случае просто удобный сервис», - отметил Венедиктов.

Выборы в Госдуму VIII созыва состоятся в единый день голосования – 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней – начиная с 17 сентября. Дистанционное электронное голосование на выборах в сентябре 2021 года пройдет в Москве, Севастополе и Нижегородской, Ярославской, Курской, Мурманской, а также Ростовской областях.

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