Синоптик Цыганков рассказал, что в ближайшие дни в Москве ожидается «нормальная августовская температура»

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18 августа 2021, 20:19

pixabay.com

Анатолий Цыганков, замначальника ситуационного центра Росгидромета, объяснил дождливую погоду в российской столице прохождением атмосферного фронта. Он рассказал, что сегодня и завтра в Москве еще прогнозируются дожди, однако ситуация должна измениться к пятнице.

Специалист подчеркнул, что “потихоньку аномальное июльское тепло переходит в нормальную погоду”, сообщает RT. По его словам, температура, которая отмечалась в городе 17 и 18 августа, для третьего летнего месяца превышает климатическую норму на 7 градусов.

Цыганков сообщил, что 19 августа ожидается облачная с прояснениями погода, в ряде мест могут наблюдаться грозы, пройти дожди. 20 августа осадки не прогнозируются, 21 и 22 числа могут отмечаться “небольшие дождики”. Специалист рассказал, что завтра воздух прогреется до 22, 24 градусов, в пятницу - до 24, 26, а днем позже температура составит плюс 22, 24 градуса. Что касается воскресенья и понедельника, то в эти дни будет до плюс 19, 24 и до плюс 17, 22 соответственно. "Нормальная августовская температура",- добавил Цыганков.

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